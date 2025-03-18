Erciş'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Murat Karaloğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından Atakan Çelik Kültür Merkezi'ne geçildi.
Burada Cumhuriyet Ortaokulu'nun hazırladığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ardından öğretmen ve öğrenciler gösteri yaptı.
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