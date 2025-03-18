Erciş'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Burada Cumhuriyet Ortaokulu'nun hazırladığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ardından öğretmen ve öğrenciler gösteri yaptı.

Van'ın Erciş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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