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        Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı

        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:28
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        Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağını kırdı.

        Bölgede mahsur kalan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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