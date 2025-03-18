Başkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Burada gösterilerin sunulması, öğrencilerin şiir okuması ve türküler seslendirmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Aykut Yıldız, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Göksu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda programa devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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