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        Başkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

        Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:05
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        Başkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        6. Hudut Tugay Komutanlığı Binbaşı Doğan Özen Kışlası'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ve Belediye Başkan Vekilli Cevat Özer'in çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Dua edilmesi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda programa devam edildi.

        Burada gösterilerin sunulması, öğrencilerin şiir okuması ve türküler seslendirmesiyle son bulan programa, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Aykut Yıldız, Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Göksu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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