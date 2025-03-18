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        GÜNCELLEME 2 - Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:42
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        GÜNCELLEME 2 - Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
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        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı.

        Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan aralarında İtalyanların da bulunduğu 12 kişilik grup, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağından yaralandı.

        Gruptaki dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma helikopteri ile bölgeye giden ekipler, yaralı dağcı ve iki arkadaşını mahsur kaldığı yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

        Alandaki 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Artos Dağı'na çıkan 12 kişilik dağcı ekibin mahsur kaldığı ihbarının hemen ardından çalışma başlattıklarını söyledi.

        Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı bilgisini aldıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

        "15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Bölgede yaptığımız çalışma neticesinde hem hava şartları hem de tipiye karşılık helikopter desteğiyle vatandaşımızı olay yerinden almak için İl Jandarma Komutanlığımızla görüşme sağladık. Akabinde alana bir helikopter gönderdik. Alandaki kazazede vatandaşımızı helikopterle aldık ve sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hastaneye götürdük. 2 kişi de yaralıyla hastaneye gitti. 9 kişilik ekip ise dağdan iniş yapıyor. Koordine halindeyiz."

        - AFAD ekibi inen dağcıları karşıladı

        Dağdan inişlerini sıkıntısız olarak gerçekleştiren 9 dağcı, AFAD görevlileri ve bazı arkadaşları tarafından karşılandı.

        Dağcılardan Alessandro Fıorı, "Türk rehberin ayağı kırılınca biz de ona yardıma gittik, ayağını sabitledik. Kayaklardan bir sedye yaparak aşağı doğru aldık. Helikopter geldikten sonrada onun en yakın sağlık kuruluşuna intikalini sağladık. Burası çok güzel bir bölge. Van Gölü ile dağ manzarası birleştiği zaman inanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. Tırmanıştan keyif aldık. Aynı zamanda dağda kurtarma uzmanlarıyız. O yüzden yaralanan arkadaşımıza da gerekli müdahaleyi yaptık." şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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