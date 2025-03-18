Başkale Kaymakamı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca organize edilen programa katılan Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, taleplerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazilere her zaman destek olduklarını ve bu desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vatan topraklarında devletin baki kalması için azimle çalışacağız. Milli ve manevi değerlere yönelik her saldırı karşısında milletin birliğini koruyacağız. Her zaman aziz şehitlerimizin emanetlerinin yanında olacağız. Ramazan ayı vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Programa 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Kemal Mırtık, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Göksu, kamu kurum amirleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.