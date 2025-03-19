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        Van'da çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı

        Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Van Meyvecilik Projesi-3" kapsamında çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:46
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        Van'da çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı
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        Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Van Meyvecilik Projesi-3" kapsamında çiftçilere 3 yılda 1 milyon 390 bin meyve fidanı dağıtıldı.

        İpekyolu ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde, meyve fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

        Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sadece tarımda değil, eğitim, turizm, ulaşım ve kırsal altyapı alanlarında da güzel işler yaptıklarını söyledi.

        Tarımla ilgili güzel projelerin olduğunu belirten Balcı, "Ülkemiz gelişirken, biz de şehrimizin imarına, gelişimine ve ilerlemesine destek veriyoruz. Vanlı hemşerilerimizin huzuru ve refahı için ekip arkadaşlarımızla canla, başla çalışıyoruz. Şehrimizde tarımla ilgili güzel işler oluyor. Bugün de fidan dağıtım törenimiz var. İlkbaharda ekiplerimiz, 640 bin fidanı çiftçilerimizle beraber dikecek." dedi.

        Çiftçilere büyük desteklerin sağlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Dikeceğimiz fidanlarla birlikte 1 milyon 390 bin fidanı toprakla buluşturduk. Erciş yolundaki fidanlığımızda 1 milyon fidanımız var. Onları da sonbaharda dikeceğiz. Buranın doğasına, iklim koşullarına, toprak özelliğine uygun elma, armut, vişne, kiraz, ceviz, badem, nar ve üzüm gibi meyve fidanlarımız var. Bunları da çiftçilerimizle buluşturacağız."

        Çiftçilere sağlanan diğer desteklere dikkati çeken Balcı, "Geçen yılla beraber 170 milyon değerinde kaba yem bitkisi ve sertifikalı tohum verdik. İnşallah tohum desteğini sonbaharda da devam ettireceğiz. Ayrıca koyun projemiz de devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 200 aileye 220 bin koyun vermişiz. Gölet inşaatlarımız da devam ediyor. İnşallah göletlerimiz bittiği zaman çiftçilerimiz yonca, arpa ve buğday tarlalarını daha çok sulayacak. Böylece daha çok verim alacaklar." diye konuştu.

        Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdülkerim Yücel ise "İlimizde meyveciliği geliştirmek, örnek meyve bahçeleri kurmak, meyve üretimini artırmak ve ilimiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla meyve fidanı dağıtılacak. Tuşba, İpekyolu ve Edremit'te çiftçilerimize 216 bin 800 meyve fidanı dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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