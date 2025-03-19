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        Van'da Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümleri önleniyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümünün önüne geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:27
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        Van'da Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümleri önleniyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümünün önüne geçiyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kaçak döküm ve hafriyatla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kaçak dökülen moloz ve hafriyatların toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentteki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasını Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile takip eden ekipler, kaçak döküm yapanlar hakkında yasal işlem başlatıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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