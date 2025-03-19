Van'da Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümleri önleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kaçak hafriyat dökümünün önüne geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kaçak döküm ve hafriyatla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kaçak dökülen moloz ve hafriyatların toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasını Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile takip eden ekipler, kaçak döküm yapanlar hakkında yasal işlem başlatıyor.