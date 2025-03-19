Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Van Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
        ABONE OL

        Memur-Sen Van Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Van Temsilcisi Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmak gerektiğine vurgu yapan Uca, "Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir." dedi.

        Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olduğunu belirten Uca, şunları kaydetti:

        "Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve aile tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’de ne olacak?
        Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’de ne olacak?
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?

        Benzer Haberler

        Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da 48 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da 48 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da CHP'de cumhurbaşkanı adaylık ön seçimi için oy kullanılıyor
        Van'da CHP'de cumhurbaşkanı adaylık ön seçimi için oy kullanılıyor
        Erciş'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Erciş'te ramazan etkinliği düzenlendi
        Başkale'de yaşlı ve engelliler için iftar programı düzenlendi
        Başkale'de yaşlı ve engelliler için iftar programı düzenlendi
        Van'da kar yağışı etkili oldu
        Van'da kar yağışı etkili oldu