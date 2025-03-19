Van'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

Memur-Sen Van Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Van Temsilcisi Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, iyi yetiştirilmiş bir neslin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olmak gerektiğine vurgu yapan Uca, "Ailenin zayıfladığı bir ortamda ne kültürümüzü koruyabiliriz ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir." dedi.

Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olduğunu belirten Uca, şunları kaydetti:

"Aileyi korumak, sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal ve kültürel bir sorumluluktur. Aileyi savunmak, değerlerimizi yaşatmak ve nesillerimize aktarmak için zorunluluktur. Bu sebeple, Anayasa'nın 41. maddesine, 'Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve aile tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Yarınlarımızın korunması ve güvence altına alınabilmesi için bugünden harekete geçmeye ve kampanyamıza tüm halkımızı destek olmaya çağırıyoruz."