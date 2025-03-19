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        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Hatimoğulları Van'da, Bakırhan Bitlis'te nevruz kutlamasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Van'da, Tuncer Bakırhan Bitlis'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:39
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        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Hatimoğulları Van'da, Bakırhan Bitlis'te nevruz kutlamasına katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Van'da, Tuncer Bakırhan Bitlis'te düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

        Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

        Katılımcıların müzik eşliğinde halay çektiği programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi.

        Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı"na değinen Hatimoğulları, "27 Şubat'ta tarihi bir çağrı yapıldı. Van halkı bu çağrıya hep beraber sahip çıkıyor muyuz? Gençler, demokratik toplum çağrısına sahip çıkıyor musunuz? Bu çağrı toplumun tamamının demokratikleşmesi içindir. Bu çağrı sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında destek almıştır. Türkiye'de muhalefetten de çok güçlü bir destek almıştır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bizim barışa ihtiyacımız var. Biz silah sussun, bu topraklarda onurlu bir barış olsun istiyoruz." diye konuştu.

        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise nevruzu barış havasında kutladıklarını dile getirdi.

        Buldan, "27 Şubat'ta yapılan çağrıyı herkes sahiplendi. Bu süreci Van halkı da sahiplendi. Süreç mutlaka ama mutlaka bir barış sürecine evrilecek. Şimdi bir fırsat, bir şans var. Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Bu şansı, fırsatı asla kaçırmayalım. Ülkeye hep birlikte hakkı, hukuku, adaleti, barışı getirelim." dedi.

        Programa, DEM Parti'nin bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        - Bakırhan Bitlis'teki nevruz programına katıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki fuar alanında düzenlenen nevruz programına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 27 Şubat'ta tarihi bir çağrının yapıldığını söyledi.

        Bakırhan, "Biz çağrının arkasında durduk. Devlet de çağrının gereklerini yerine getirmelidir. Uzatıldıkça ve gerekleri yapılmadıkça provokasyonlara ve sabotajlara açık olur. Bunların olmasını istemiyorsak gereğinin yerine getirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırhan, İmamoğlu ve beraberindekilerin serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

        Bakırhan ve beraberindeki milletvekillerinin nevruz ateşi yakmasının ardından katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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