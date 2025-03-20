Van'da yollarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol, kaldırım ve refüjlerin bakım ve onarımını yapıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol, kaldırım ve refüjlerin bakım ve onarımını yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kışın etkili olan yağışların ve yürütülen diğer çalışmalar, yol, kaldırım ve refüjlerde yıpranmalara neden oldu.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, tahribatın yaşandığı yerlerin onarım ve yenilemesi için çalışma başlattı.
Kentteki cadde ve mahalle yollarında yama yapan ekipler, kırsalda ise genişletme, reglaj ve yol bakımı çalışmaları yürütüyor.
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