Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitler ilgi çekiyor

EMRE ILIKAN - Mevsimsel değişiklikler, kuraklık ve buharlaşma sonucu seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün kıyılarında ortaya çıkan mikrobiyalitler (dikit), bilim insanlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, son zamanlarda yaşanan çekilme nedeniyle Van Gölü kıyılarının birçok noktasında görülebiliyor.

Oluşumu binlerce yıl süren farklı boylardaki mikrobiyalitler, bilimsel çalışmalara konu oluyor, fotoğraf meraklılarının karelerini süslüyor.

Van'ın Gevaş ilçesinin Altınsaç ve Göründü mahallelerinin sahil kesimine giden doğaseverler, mikrobiyalitlerin ortaya çıktığı bölgeyi kanolarla gezdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı, AA muhabirine, Van Gölü'nde çok sayıda mikrobiyalit bulunduğunu söyledi.

Gölün tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini belirten Atıcı, mikrobiyalitlerin, kimyasal tortularla etkileşime giren siyanobakteriler ve bazı mikroalgler tarafından kalsiyum karbonat çökeltmeleriyle üretilen canlı kayaçlar olduğunu ifade etti.

- "Van Gölü'ndeki kireçli siyanobakteriyel tortular incelendi"

Van Gölü'nde 40 metre yüksekliğinde kule benzeri mikrobiyalitlerin tespit edildiğini dile getiren Atıcı, şu bilgileri verdi:

"Göldeki dev mikrobiyalitlerin keşfi tesadüfle olmamıştır. Yabancı araştırmacılar 1974'te ilk Van Gölü keşif gezisi sırasında Adilcevaz ilçesinin güneyindeki akustik taban kayıtlarında ani artışlar fark etmişler. Van Gölü, 'pH'sı 9'ların üstünde, tuzluluğu yüzde 20'leri bulan sodalı bir göldür. Van Gölü'nün bu özelliği araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Haziran 1989'da ikinci uluslararası araştırmayla Van Gölü'ndeki kireçli siyanobakteriyel tortular incelendi. Kıyıya yakın göl tabanı eko-sounder cihazı ve tüplü dalışla araştırıldı. Çalışmalarda sütunlu mikrobiyalitlerin olduğu Bitlis'in Tatvan Körfezi ve Adilcevaz'ın güneyinde iki ana alan keşfedildi."