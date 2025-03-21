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        İranlı turistler Van'daki gümrük kapısında çiçeklerle karşılandı

        Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:08
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        İranlı turistler Van'daki gümrük kapısında çiçeklerle karşılandı
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        Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlılar, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda turist, hem kara yoluyla hem de Van-Tahran yolcu treniyle ülkeye giriş yaptı.

        Kara yoluyla Van'a gelen İranlı turistler için karşılama programı düzenlendi.

        Kapıköy Gümrük Kapısı'na giden Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetim kurulu üyeleri, turistlere karanfil verdi, kentte güzel zaman geçirmelerini diledi.

        Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gazetecilere, gümrük kapısının şehrin ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        İranlı turistleri çiçeklerle karşıladıklarını ifade eden Çeliktaş, "Misafirlerimizi ağırlayarak hem bayramlarını kutladık hem de güzel bir zaman geçirmeleri dileklerimizi ilettik. Çok mutlu oldular. Yaptığımız görüşmelerde kimisi 5, kimisi 10, hatta 20 kez Van'a geldiğini söyleyenler oldu. Şehrimizi çok sevdiklerini belirttiler. Biz de Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak onları en iyi şekilde ağırlamak, sorunlarını dinlemek için geldik. Van TSO olarak başlattığımız 'Van Shopping Fest' alışveriş festivaliyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk." diye konuştu.

        Geçen yıl 720 bin İranlı turisti ağırladıklarını ifade eden Çeliktaş, şöyle devam etti:

        "Nevruz'a kadar 120 bin civarında İranlı misafirimizi konuk ettik. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz ve bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz. 2025 yılı, kentimiz için oldukça güzel geçiyor. İranlı turistler, hem şehrimizin hem de bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Esnafımızın da bu sürece gereken önemi vermesi büyük önem taşıyor. Biz bu insanlara turist değil, misafir diyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayarak, şehrimize ekonomik ve kültürel katkı sağlamalarını umuyoruz."

        Nevruz tatilini Van'da değerlendireceğini belirten Farnaz Atashrooz ise "Ailemle gezmek için Van'a geldik. Bizi her zamanki gibi güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Van'a geldiği için mutlu olduğunu anlatan Mahdi Pareş de "Van'da alışveriş yapacağız, konaklayacağız. Bizi çok güzel karşıladılar. İranlılar ve Türkler kardeştir. Biz de tatilimizi burada geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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