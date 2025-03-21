Van'da down sendromlu öğrenciler gösteri yaptı

Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda down sendromlu öğrencilerden oluşan koro ile diğer okullardaki öğrenciler müzikal ve dans gösterisi yaptı.

Van'da down sendromlu öğrenciler, müzikal ve dans gösterisi yaptı.

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