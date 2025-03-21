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        Van'da down sendromlu öğrenciler gösteri yaptı

        Van'da down sendromlu öğrenciler, müzikal ve dans gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:03
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        Van'da down sendromlu öğrenciler gösteri yaptı
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        Van'da down sendromlu öğrenciler, müzikal ve dans gösterisi yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümünce "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda down sendromlu öğrencilerden oluşan koro ile diğer okullardaki öğrenciler müzikal ve dans gösterisi yaptı.

        Gösteriyi, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Tuşba Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve veliler izledi.

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