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        Van'da karganın marketin rafından cips paketini alması kameraya yansıdı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir karganın marketin önündeki raftan aldığı cips paketini açarak yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:26
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        Van'da karganın marketin rafından cips paketini alması kameraya yansıdı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir karganın marketin önündeki raftan aldığı cips paketini açarak yemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Cevdet Paşa Mahallesi'nde bir marketin önüne gelen karga, raftan cips paketini aldı.

        Kaldırımda cips paketini gagasıyla açan karganın, cipslerden birkaç tanesini alarak uzaklaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Market sahibi Cahit Baysal, AA muhabirine, karganın her sabah iş yerinin önüne geldiğini söyledi.

        Cips alan kargaya müdahale etmediğini belirten Baysal, "Karga her sabah buraya gelerek cips paketini alıyor. Ne yapabilirim ki. O da onun kısmeti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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