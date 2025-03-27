Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun, jandarma personeliyle iftar yaptı
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, jandarma personeliyle iftar yaptı.
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, jandarma personeliyle iftar yaptı.
Arslanargun, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.
Jandarma personeliyle iftar yapan Arslanargun, ilçenin güvenliği için çaba gösteren jandarma personeline görevlerinde başarı diledi.
İftara, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Can Atasoy, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Çakıcı, İlçe Emniyet Amiri Oben Ardıç, İlçe Müftüsü Abdullah Gökoğlu, Bahçesaray Devlet Hastanesi Müdürü Murat Şengöl de katıldı.
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