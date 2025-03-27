Van'da polisler iftar vaktinde yolda olanlara su ile hurma ikram etti

Van'da kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, iftar vaktinde sürücü ve yolculara hurma ile su ikramında bulundu.

Edremit ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan ekipler, akşam ve sahur saatlerinde denetimleri artırarak araçların plakalarını, sürücülerin ve yolcuların kimliklerini kontrol ediyor.

Kentte ramazanın huzurlu geçmesi için mesai harcayarak oruçlarını kontrol noktalarında açan polisler, iftar vaktinde kontrol noktasından geçen sürücü ve yolculara da su ile hurma ikram ediyor.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Orhan Gümeli, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve kaçakçılığın önlenmesi için uygulamaların yapıldığını söyledi.

Vatandaşların güvenliği için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirten Gümeli, ramazan dolayısıyla iftar saatlerinde kontrol noktasına gelen sürücü ve yolculara ikramda bulunduklarını dile getirdi.

Kentteki 4 kontrol noktasında 24 saat esasına göre uygulama yapıldığını anlatan Gümeli, "Uygulamalarla ilimiz genelinde asayiş ve kaçakçılık olaylarının engellenmesi, suçların aydınlatılması, trafik sorgulamalarıyla da yaralanma ve trafik kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. İlimizin İran sınırında olması sebebiyle ülkemize giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesi, il sınırına geçmeden yakalanması, bu kişiler hakkında yasal işlem yapılması hususunda uygulama noktalarında özverili ve dikkatli kontroller yapılmaktadır." şeklinde konuştu.