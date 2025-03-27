Van'da 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Özalp ilçesinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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