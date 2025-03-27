Van'da 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

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