Van'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erciş-Van kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 DF 905, 65 EC 70 plakalı otomobiller ile 28 AAY 635 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.