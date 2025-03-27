Van'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Erciş-Van kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 65 DF 905, 65 EC 70 plakalı otomobiller ile 28 AAY 635 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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