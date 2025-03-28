Lise öğrencisi yapay zeka destekli doktor asistanı robot geliştirdi

ORHAN SAĞLAM - Van'da lise öğrencisi Emir İshak Yüksek, iki yıldır üstünde çalıştığı "Doktor Luvi" isimli yapay zeka projesiyle katıldığı TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi seçilerek, Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Yazılım ve robotik alanlarına ilgi duyan İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yüksek, bilgisayar öğretmeni Yusuf Sayıner'in de desteğiyle yapay zeka destekli robot tasarlamak istedi.

Okulun atölyesinde belli günlerde proje üzerine çalışan 15 yaşındaki Yüksek, 2 yıllık çalışma sonucu geliştirdiği "Doktor Luvi" isimli prototipleme robotla TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurdu.

Hastalık yönetimi, hasta takibi, karşılıklı konuşma ve hastayı hatırlama gibi özelliklere sahip robot, 24-27 Şubat'ta Batman'da düzenlenen bölge finalinde "teknoloji tasarım" alanında 8 ilden yaklaşık 12 proje arasında birinci oldu.

Yüksek, projeyi daha da geliştirerek Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Türkiye finalinde derece almayı hedefliyor.

Bir kez kayıt oluşturulduktan sonra doktora muayeneye giden hastaları tanıyarak sordukları soruları tanımlanan algoritmalar üzerinden yanıtlayabilen robotun, hastanın kullandığı ilaçların takibini yaparak gerekli yönlendirmeleri yapma özelliği de bulunuyor.

- "Projemi geliştirmek istiyorum"

Yüksek, AA muhabirine, ilkokul ve ortaokul dönemlerinden bu yana teknolojiyle yakından ilgilendiğini söyledi.

Yapay zeka destekli projeler üzerine çalışma yürüttüğünü anlatan Yüksek, şunları kaydetti:

"Danışman öğretmenim Yusuf Sayıner ile iki yıldır üzerinde çalıştığım projemle TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi oldum. Türkiye finaline katılmaya hak kazandım. Tıp alanında yapay zeka destekli robotu geliştirmeye karar verdim. İnternet bağlantısı olmadan sorulara cevap verecek bir sistem geliştirdim. Doktorların hastanelerdeki iş yükünü azaltmayı hedefledim."

Projede birçok sistemin bir arada çalıştığını belirten Yüksek, "Yapay zeka destekli olmasından kaynaklı hastanın kaydını oluşturabiliyorsunuz. Bir defa kayıt oluşturulmasından sonra robot artık hastayı tanıyor. Sorulan sorulara cevap veriyor. Hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladım. Projemi daha da geliştirip Türkiye finalinde derece elde ederek, Van'ı ve okulumu gururlandırmayı hedefliyorum." diye konuştu.