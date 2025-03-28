Van TSO Yönetim Kurulu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajda, mübarek ramazan ayının ardından bir kez daha Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı ifade edildi.
Bayramların dayanışma ve kardeşlik gibi yüce değerleri içselleştirmek için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Toplum olarak bizleri de bir arada tutan bu bağların sağlamlığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin, halkımızın, bayram vesilesiyle kentimizde bulunan misafirlerimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayram'ını kutluyor, bayramın üyelerimiz ve tüm halkımız için bereket, sağlık, mutluluk, refah ve güzellikler getirmesini temenni ederiz."
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