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        Van TSO Yönetim Kurulu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:06
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        Van TSO Yönetim Kurulu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
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        Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mesajda, mübarek ramazan ayının ardından bir kez daha Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı ifade edildi.

        Bayramların dayanışma ve kardeşlik gibi yüce değerleri içselleştirmek için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapılan mesajda, şunlar kaydedildi:

        "Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Toplum olarak bizleri de bir arada tutan bu bağların sağlamlığıdır. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin, halkımızın, bayram vesilesiyle kentimizde bulunan misafirlerimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayram'ını kutluyor, bayramın üyelerimiz ve tüm halkımız için bereket, sağlık, mutluluk, refah ve güzellikler getirmesini temenni ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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