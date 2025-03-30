Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kazada her iki araçta yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 FIZ 41 plakalı pikap ile 34 BLB 563 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolunun Yeniköprü Tüneli yakınlarında çarpıştı.

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