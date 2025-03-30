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        Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:23
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        Hakkari'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 FIZ 41 plakalı pikap ile 34 BLB 563 plakalı hafif ticari araç, Hakkari-Van kara yolunun Yeniköprü Tüneli yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki araçta yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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