Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı, 88'i cezaevine teslim edildi.
Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı, 88'i cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Asayiş şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 16-30 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 333 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda silah, tüfek, 4 fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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