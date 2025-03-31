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        Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı, 88'i cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:31
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        Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 333 kişi yakalandı, 88'i cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş şubesi ve ilçe emniyet amirliklerince 16-30 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 333 kişi yakalandı.

        Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 88'i cezaevine teslim edildi.

        Operasyonlarda silah, tüfek, 4 fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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