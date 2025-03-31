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        Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı yapıldı

        Van'da AK Parti İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:43
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        Van'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı yapıldı
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        Van'da AK Parti İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.

        Gazze'de yapılan soykırımı kınadıklarını belirten Arvas, "Filistin'de yaşananlar kalbimizi yaralıyor. Akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. İsrail ve siyonizme destek verenleri lanetliyoruz. Gazze'yi unutmuyoruz. Yaşananlar canımızı acıtıyor. Onlar için dua ediyoruz. Her zaman onların yanlarındayız."dedi.

        Ramazanda 25 bin haneyi ziyaret ettiklerini aktaran Arvas, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimizde ilimizde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemiştik. Sözümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza partimizin yaptığı hizmetleri anlatıyoruz. Birlik olursak çözemeyeceğiz hiçbir sorunumuz kalmayacak. Partimiz 23 yıldır sessiz devrimler gerçekleştiriyor. Bu devrimleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da İslam coğrafyasında birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın hakim olmasını temenni etti.

        Ramazan Bayramı'nın huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Türkmenoğlu, "Teşkilatçılık zor ve gayret isteyen bir iş. Görevinizi samimiyet, sabır ve sadakatle yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı, partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği PKK'nın silah bırakma süreci devam ediyor. Teşkilatlar olarak bizim de bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Teşkilatlarımızın amacı partimizin sosyal politikalarını, yerel yönetim, ekonomi ve sivil inisiyatif politikalarını tabana yaymaktır." diye konuştu.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bahane eden CHP'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını ifade etti.

        CHP'nin Türkiye'ye, firmalara ve mallarına düşmanlık ettiğini dile getiren Kayatürk, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugüne kadar soykırımcı İsrail'e destek veren hiçbir şirketi boykot etmediler. CHP, Türkiye'nin yerli ve milli firmalarını, Türk mallarını, vatandaşın emeğiyle ürettiğini sattırmamak için dışardakilerle işbirliği yaparcasına büyük çaba içine girdi. İnsanlarımız, hamdolsun bu oyuna gelmedi, kırmak, dökmek isteyenlere, polisimize baltayla, asitle saldıranlara önem vermedi. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi de terörsüz Türkiye sürecini gerçekleştirmek için canla başla uğraşacağız. Terörün mutlaka silahları bırakması, kendini feshetmesi, 85 milyonun kucaklaşması lazım."

        İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan da Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için huzura, esenliğe, kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

        Partilerinin bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye, gönüllere dokunmaya devam edeceği. Bizim için durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ise Ramazan Bayramı'nın Van'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

        Konuşmaların ardından teşkilat mensupları ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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