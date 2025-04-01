Van'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kedi direkte mahsur kaldı
Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde bekledi.
Van'ın Başkale ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı kedi, saatlerce elektrik direğinde bekledi.
Tepebaşı Mahallesi'nde bir kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kaçarak elektrik direğine tırmanan kedi, köpekler bölgeden uzaklaşmayınca saatlerce direkte mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların köpekleri uzaklaştırmasının ardından kedi, direkten indi.
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