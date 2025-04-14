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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:48
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 30 Mart-13 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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