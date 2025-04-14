Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 30 Mart-13 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
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