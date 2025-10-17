Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Aşağı Ayazca Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine mahalleye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Özalp ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.
