        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 937 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:12
        Van'da 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 937 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale ile Saray İlçe Jandarma Komutanlıklarından ekipler, Başkale ilçesindeki Bebleşin Mahallesi ve Saray ilçesindeki Kapıköy Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 7 bin 937 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

