        Van Haberleri

        Muş'ta düzenlenen operasyonda 25 sikke ve 18 obje ele geçirildi

        Muş'ta düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 25 sikke ve Urartu dönemine ait 18 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        31.10.2025 - 11:15
        Muş'ta düzenlenen operasyonda 25 sikke ve 18 obje ele geçirildi
        Muş'ta düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 25 sikke ve Urartu dönemine ait 18 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.T'nin evinde tarihi eser bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaştı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, Roma dönemine ait 25 sikke, Urartu dönemine ait heykel, mızrak ucu, kupa ve kaseden oluşan 18 obje ile 2 alan tarama çubuğu ele geçirdi.

        Sikke ve objelere Muş Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu, şüpheli N.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

