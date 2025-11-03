Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da DKMP Müdürlüğü ile jandarma ekipleri av koruma ve kontrol çalışması yaptı

        Van'da Atlı Jandarma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:56
        Van'da DKMP Müdürlüğü ile jandarma ekipleri av koruma ve kontrol çalışması yaptı
        Van'da Atlı Jandarma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrol çalışmaları kapsamında denetim yaptı.

        DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Timi ile DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

        Gittikleri yerlerde dürbünlerle çevreyi kontrol eden ekipler, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

