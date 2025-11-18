Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı

        Van'ın Gevaş ilçesinde bitkin halde bulunan vaşak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Gevaş ilçesinde bitkin halde bulunan vaşak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        İnköy Mahallesi'nde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile bölgeye giden DKMP ekipleri, bitkin haldeki vaşağı bulunduğu yerden alarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından koruma altına alınan nesli tehlike altındaki vaşağın tedavisine başlandı.

        Aslan, gazetecilere, Van Gölü Havzası'ndaki tüm hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

        Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimize her mevsim yaban hayvanları geliyor. Bugün de İnköy Mahallesi'nde bir vaşak bulundu. Vaşak, DKMP ve jandarma ekiplerince merkezimize getirildi. Bitkin halde getirilen vaşağın tedavisini yaptık. Genel durumunu stabil hale getirdik. Endişelenecek bir durum tespit etmedik. Daha önce de merkezimizde birkaç vaşağın tedavisini yapıp doğaya salmıştık. Bunu da tedavisini tamamladıktan sonra doğaya salacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedavi altına alındı
        Van'da bitkin halde bulunan vaşak tedavi altına alındı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı Otomobil, önce 3 tekeli elektrikli motosikle...
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı Otomobil, önce 3 tekeli elektrikli motosikle...
        Van'da trafik kazası: 3 yaralı
        Van'da trafik kazası: 3 yaralı
        Van'da kalp hastası bebek, uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
        Van'da kalp hastası bebek, uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
        Başkale'de Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
        Başkale'de Değirmen Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
        Erciş'te kan bağışı kampanyası başlatıldı
        Erciş'te kan bağışı kampanyası başlatıldı