"Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren 102 genç Ankara'ya uğurlandı

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren Van, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'den 102 genç, AK Parti Van İl Başkanlığı önünde düzenlenen programla Ankara'ya uğurlandı.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde hem "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermek hem de Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamak için düzenlenecek program kapsamında Van'ın yanı sıra üç ilden gelen gençler, AK Parti Van İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Burada yapılan hazırlıkların ardından iki otobüsle Ankara'ya uğurlanan gençler, yarın yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, yaptığı açıklamada, sürekli sahada olduklarını, vatandaşların, gençlerin taleplerini dinlediklerini söyledi.

Saha çalışmalarında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Yusuf İbiş'in destekleriyle Cumhuriyet'imizin 102. yılı kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'den 102 gencimizle Ankara'ya gidiyoruz. Türkiye'nin terörsüz, daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu yeni dönemde gençlik olarak sorumluluğumuzu hissediyoruz. Genç kardeşlerimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın grup toplantısına katılarak hem desteğimizi göstermek hem de bu süreçte aktif rol almak için yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret edeceğiz. Gençlerimiz de sürece destek veriyor. Şehit ailelerimiz, vatandaşlarımız, gençlerimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor."

Programa katılan gençlerden Zeynep Arslaner ise sürece destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara'daki buluşma için heyecanlı olduklarını ifade eden Arslaner, "Programa Van'dan katılıyorum. 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek veriyoruz. Herkesin bu sürece sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Gençlerden Emrah Gün de "Ankara'ya gitmek için yola çıkıyoruz. Terörün mağduru her zaman gençler olmuştur. Hep gençler öldü. Artık gençlerin ölmesini istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu sürece sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hakkari'den programa katılan Meyan Elikırık, "Sürece sahip çıkıyoruz. Bu süreç hem bölgemiz hem de ilimiz için çok faydalı oldu. Bölgemiz uzun yıllar terörden çok çekti. Gençler olarak süreç kapsamında atılan adımları destekliyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.