        Van Haberleri

        Van'da öğrenciler sınavlara etüt merkezlerinde hazırlanıyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, 20 etüt merkeziyle öğrencilere güvenli, düzenli ve motive edici bir çalışma ortamı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:54
        Van'da öğrenciler sınavlara etüt merkezlerinde hazırlanıyor
        Van Büyükşehir Belediyesi, 20 etüt merkeziyle öğrencilere güvenli, düzenli ve motive edici bir çalışma ortamı sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde 20 etüt merkezinde öğrencilere hizmet veriliyor.

        Her gün saat 08.00'dan 22.00'a kadar açık tutulan etüt merkezlerinde öğrenciler, rehber ve koordinatör öğretmenler eşliğinde ders çalışma imkanı buluyor.

        Sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap sağlanıyor, öğrenciler düzenli olarak deneme sınavlarına giriyor.

