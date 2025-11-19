Van'da okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi
Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinliklerini kontrol eden ekipler, kış şartlarında araç kullanımı hakkında sürücüleri bilgilendirdi.
Ekipler, öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.