Van'da okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ekipler, öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinliklerini kontrol eden ekipler, kış şartlarında araç kullanımı hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

