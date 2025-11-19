Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:07
        Van'da okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Van'da jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinliklerini kontrol eden ekipler, kış şartlarında araç kullanımı hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

        Ekipler, öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

