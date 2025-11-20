Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da 12,5 yıl hüküm giyen eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:20
        Van'ın Erciş ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö. yakalandı.

        Kentte 2011'de meydana gelen depremle ilgili "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan dönemin Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö'nün Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edildi.

        Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, teras kattaki elbise dolabının arkasına yapılmış gizli odada saklanan söz konusu hükümlüyü yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

