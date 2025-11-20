Van'da 12,5 yıl hüküm giyen eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü yakalandı

Kentte 2011'de meydana gelen depremle ilgili "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan dönemin Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö'nün Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edildi.

