Van'da kadınlar katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslarda uygulamalı eğitim alan kadınlar, meslek öğreniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen meslek edindirme ve beceri geliştirme kursları, kent genelinde ilgi görüyor.

Kadınlar, deri ve çini atölyesi, el sanatları, aşçılık, dikiş, halk oyunları, drama, resim ile spor gibi pek çok farklı branşa kayıt yapabiliyor.

Kadınlar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde hem yeni beceriler kazanıyor hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.