Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), farklı illerden gelen personele, zorlu arazi koşullarında arama kurtarma eğitimleri vererek olası afetlere hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), farklı illerden gelen personele, zorlu arazi koşullarında arama kurtarma eğitimleri vererek olası afetlere hazırlıyor.

        AFAD Başkanlığı bünyesinde atamaları yapılan personelin arama kurtarma becerilerini arttırmak ve olası afetlere hazır olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleniyor.

        Bu kapsamda, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl ve Tunceli'de görevlendirilen 40 personel, Van'da, afet anlarında hızlı ve etkin müdahale için 40 gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuluyor.

        İl Müdürlüğü yerleşkesindeki eğitimin ardından Toprak Kale'ye getirilen ekibe, AFAD'ın arama kurtarma uzmanları tarafından zorlu arazi koşullarında istasyon yer seçimi ve kurulumu, küresel konumlama sistemi, navigasyon, haberleşme, pusula ile doğada arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konularda pratik eğitim verildi.

        Arama kurtarma ekipmanlarının kullanımını da öğrenen personelin afet bölgelerinde görev yapmadan önce fiziksel dayanıklılık, ekip çalışması ve kriz yönetimi konularında donanımlı hale gelmeleri sağlandı.

        - "Zorlu şartlar altında ne yapmaları gerektiğini tek tek gösteriyoruz"

        AFAD Haberleşme Birim Amiri Yavuz Sancak, AA muhabirine, AFAD Başkanlığınca başlatılan program kapsamında hem kentteki hem de farklı illerden gelen personele eğitim verdiklerini söyledi.

        Eğitimlerin personel için hayati önem taşıdığını belirten Sancak, şunları kaydetti:

        "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine atanan personel Van'da eğitim alıyor. Bu kapsamda enkazda ve doğada arama kurtarma, küresel konumlama sistemi, navigasyon, haberleşme ve pusula gibi eğitimler veriyoruz. İlk etapta kendi ilimizde başlayan personele eğitim verdik daha sonra diğer illerde yeni başlayan personele eğitimler vermeye devam ediyoruz."

        Arama Kurtarma Eğitmeni Murat Kaya ise "Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen arkadaşlara eğitim veriyoruz. Bilgi ve birikimlerimizi yeni katılan arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Zorlu şartlar altında ne yapmaları gerektiğini tek tek gösteriyoruz." dedi.

        Arama Kurtarma Teknisyeni Ertuğrul Elgün de olası afetler için personelin her an hazır olması ve hızlı müdahale etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        - "Eğitimler bizi profesyonel hissettiriyor"

        Mardin'den eğitime katılan Büşra Beken, Van'da yaklaşık 40 gündür arama kurtarma eğitimi aldıklarını dile getirdi.

        AFAD'a yeni katıldığını ve aldıkları eğitimlerin önemli olduğunu anlatan Beken, şöyle konuştu:

        "AFAD bünyesinde profesyonel şekilde çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı aldığımız eğitimler bizi profesyonel hissettiriyor. Birçok konudaki çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz. İlk hafta enkaz eğitimi aldık ve malzemelerin nasıl çalışması gerektiğini öğrendik. Daha sonra arama kurtarma çalışması kapsamında iple iniş çıkışları ve istasyon kurmayı öğrendik. Bu hafta da harita üzerine çalışarak GPS cihazlarımızı kullanmayı öğrendik."

        Şanlıurfa'dan gelen İsa Koç da eğitimlerin afet ve acil durumlarına yönelik bilgi, beceri ve farkındalığı önemli ölçüde arttırdığını belirterek, "Eğitim sürecinde deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde nasıl hareket edilmesi gerektiğini, risklerin nasıl en aza indirebileceğimizi ve doğru müdahale yöntemlerini ayrıntılı şekilde öğrenme fırsatı bulmamıza yararlı oldu. Bu eğitim sayesinde afet anında panik yapmak yerine sakin kalmanın, doğru bilgiyi hızlı bir şekilde uygulamanın ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kritik olduğunu daha iyi anladım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Su arıtma cihazlarının gizli gücü: Bazı zararlı metalleri ortadan kaldırıyo...
        Su arıtma cihazlarının gizli gücü: Bazı zararlı metalleri ortadan kaldırıyo...
        Van'da büyüleyici günbatımı: Gökyüzü kızıla boyandı, kartpostallık manzaral...
        Van'da büyüleyici günbatımı: Gökyüzü kızıla boyandı, kartpostallık manzaral...
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti
        Aynı anda iki kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtarıldı Kal...
        Aynı anda iki kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtarıldı Kal...
        Van'ın güneş potansiyeli avantaja dönüşüyor Van OSB'den enerjide büyük adım...
        Van'ın güneş potansiyeli avantaja dönüşüyor Van OSB'den enerjide büyük adım...
        Parkinson hastasının üretim mücadelesine kaymakamdan destek
        Parkinson hastasının üretim mücadelesine kaymakamdan destek