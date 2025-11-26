Van'da kalp rahatsızlığı olan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
Van'da kalp rahatsızlığı olan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.
Van'da kalp rahatsızlığı olan çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.
Hasta, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.