        Vanspor'da hedef, Serikspor'u yenerek yükselişe geçmek

        ORHAN SAĞLAM - Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, yarın karşılaşacağı Serikspor'u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:02
        Ligde 14 haftalık periyotta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 21 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, attığı 19 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

        Puan cetvelinin 10. sırasında yer alan İmaj Altyapı Vanspor, ligin ilk yarısında kalan 5 maçtan en iyi sonuçları alarak ikinci yarıya üst sıralarda girmeyi planlıyor.

        Yarın Serikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Van Atatürk Stadı'nda sürdüren Vanspor, müsabakayı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

        - "Son 3 haftanın en formda takımıyla karşılaşacağız"

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen önemli müsabakalardan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

        Uzun bir aradan sonra 1. Lig'e çıkan takımın adaptasyon sürecinin devam ettiğini belirten Kutlu, şunları kaydetti:

        "Genel gidişata baktığımızda gerçekten iyi oynuyoruz. Şanssızlıktan kaybettiğimiz maç ve puanlarımız oldu. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda yüksek tempoyla oynuyoruz. Gol pozisyonlarına giriyoruz. Farklı skorlarla aldığımız maçlar da oldu. Evimizde bir maç kaybettik, o karşılaşmada da sezonun en iyi futbolunu oynamıştık. Geçen hafta da çok fazla pozisyona girip beraberlikle maçı sonuçlandırabildik."

        Bu hafta Serikspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Kutlu, "Son 3 haftanın en formda takımıyla karşılaşacağız. Maçlarda ortaya koyduğumuz performansı, arzuyu ve isteği bu karşılaşmada da gösterirsek galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor gibi bizim adımıza güçlü bir kura çektik. Gideceğiz yine orada en iyi şekilde şehrimizi temsil etmeye çalışacağız. Tabii ki kupa bizim hedefimiz değil. Ligde öncelikli hedeflerimiz var." diye konuştu.

        - "Önümüzdeki maçların sonuçları hedeflerimizi tazeleyecek"

        Ligde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Kutlu, "Sezona başlarken ligde kalmayı hedef koyduk ama oyuncularımızın gösterdiği performans taraftarımızı yukarı sıralar için ümitlendirdi. Önümüzdeki maçların sonuçları hedeflerimizi tazeleyecek. İlk yarı bitmeden oynayacağımız 5 maç, bizim gelecekle alakalı planlarımızı önümüze yol haritası olarak koyacak." ifadelerini kullandı.

