        Van Haberleri

        Van'da "akciğer ve bağırsak kanseri" konulu seminer düzenlendi

        Van'da Büyükşehir Belediyesi personeline "akciğer ve bağırsak kanseri" konulu seminer verildi.

        Giriş: 28.11.2025 - 15:16 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:16
        Van'da "akciğer ve bağırsak kanseri" konulu seminer düzenlendi
        Van'da Büyükşehir Belediyesi personeline "akciğer ve bağırsak kanseri" konulu seminer verildi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Dr. Adem Karaman, Dr. Sibel Dülger ile KETEM Birim Sorumlusu Buket Demircan, katılımcılara sağlık bilincini arttırmaya yönelik bilgi verdi, kanser taramasının önemini anlattı.

        İki gün sürecek seminerde sigarayı bırakmak isteyenlere ilaç ve danışmanlık hizmeti verildi, kanser taraması yaptırmak isteyenlere Gaitada Gizli Kan tüpleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

