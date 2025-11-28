Van'da "akciğer ve bağırsak kanseri" konulu seminer düzenlendi

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde Dr. Adem Karaman, Dr. Sibel Dülger ile KETEM Birim Sorumlusu Buket Demircan, katılımcılara sağlık bilincini arttırmaya yönelik bilgi verdi, kanser taramasının önemini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.