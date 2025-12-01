Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da ilkokul öğrencileri "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendirildi

        Van'da ilkokul öğrencileri, akran zorbalığının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle hazırladıkları pankartlarla bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:59 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ilkokul öğrencileri "akran zorbalığı"na karşı bilinçlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da ilkokul öğrencileri, akran zorbalığının önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle hazırladıkları pankartlarla bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

        Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve okulun rehberlik servisi tarafından "akran zorbalığı" ile mücadele konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda evlerinde akran zorbalığına karşı "Zorba olma kanka ol", "İlk adımı sen at, zorbalığı yen", "Zorbalığa dur de" yazılı pankartlar hazırlayan ve arkadaşlığı teşvik eden broşürler hazırlayan öğrenciler, anlamlı bir organizasyona imza attı.

        Öğretmenler de öğrencileri "akran zorbalığı" konusunda bilgilendirerek bu konudaki farkındalığı artarmaya çalıştı.

        Okulun rehberlik servisi öğretmenlerinden Şeyma Tuncil, "Son dönemde ülke genelinde akran zorbalığı nedeniyle yaşanan bazı olumsuzluklara tanıklık ettik. Okullarda akran zorbalığının en yaygın ve en bilinen sorunlardan biri olduğu yadsınamayan bir gerçek. Bu amaçla okulumuzda bir farkındalık etkinliği düzenlemek istedik. Sınıf öğretmenleri ve velilerimizle birlikte ikinci sınıf öğrencilerimizin hazırladığı pankart ve tasarımlarla bir etkinlik yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Benzer Haberler

        Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
        Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
        Defineciler, tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nı talan etti
        Defineciler, tarihi Haydar Baba Mezarlığı'nı talan etti
        Van'da baraj gölüne yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü (4)- Yeniden
        Van'da baraj gölüne yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü (4)- Yeniden
        GÜNCELLEME 3 - Van'da baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız be...
        GÜNCELLEME 3 - Van'da baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız be...
        Otomobilin uçtuğu barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        Otomobilin uçtuğu barajda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME 2 - Van'da baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine...
        GÜNCELLEME 2 - Van'da baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine...