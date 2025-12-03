Van'da engelli üniversite öğrencileri farklı alanlardaki kurslarla hayata hazırlanıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitim gören engelli öğrenciler, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinde açılan kurslarla hem sınavlara hazırlanıyor hem de sosyal yönlerini güçlendirme imkanı buluyor.

Van YYÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkez, farklı alanlarda açtığı kurslarla engelli üniversite öğrencilerinin geleceğe daha güçlü adım atmasına destek oluyor.

Haftanın belirli günlerinde kursa gelerek 12 uzmandan eğitim alan lisans ve ön lisans öğrencileri, İngilizce, işaret dili ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kurslarına katılıyor.

Üniversitenin görevlendirdiği 12 uzmandan eğitim alan engelli 63 öğrenci, bu sayede hem dil yeterliliklerini geliştiriyor hem de katılacakları sınavlara daha donanımlı girme imkanı buluyor.

Ders dışındaki zamanlarını merkezde değerlendirerek sosyal yönlerini de geliştiren öğrenciler, aldıkları destekle hem motive oluyor hem de hedeflerine odaklanıyor.

- "Burada olduğum için çok mutluyum"

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melek Uçar, AA muhabirine, el ve ayaklarında fiziksel engelin olduğunu söyledi.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin engelli bireylerin geri planda kaldığı bazı alanlarda öne çıkmasına olanak tanıdığını belirten Uçar, "Burada olduğum için çok mutluyum. EKPSS hazırlığı için kursa katıldım. Moleküler biyoloji konusunda yurt dışında eğitim almayı düşündüğüm için İngilizce kursuna da katılacağım. Bu tür kurslar genelde ücretli oluyor. Burada her şeyden ücretsiz faydalanıyoruz. Uzman hocalarımız kaliteli ders anlatıyor. Bu çok faydalı. Bize destek veren üniversite yetkililerine ve hocalarıma çok teşekkür ederim." diye konuştu. Resim-İş Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi görme engelli Hasan Erdede ise üniversite bünyesinde düzenlenen kursların kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti. Van YYÜ kampüsünü engelsiz bir ortam olarak gördüğünü dile getiren Erdede, "Yeteneğimi geliştirmeyi, EKPSS'den iyi bir puan alarak meslek sahibi olmayı ve ekonomik bağımsızlığımı kazanmayı hedefliyorum. Bu alanda ilerleyip kendime bir kariyer oluşturmak istiyorum. Dışarıda böyle bir kursa gitmek istesek ücret ödemek zorunda kalacaktık. Burada ücretsiz eğitim alıyoruz. Hocalarımız bize her konuda destek oluyor. Bu imkanın sağlanması çok kıymetli. Sunulan imkanlar ve gösterilen destek sayesinde kendimizi rahat hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Şefik Taşkese de "EKPSS'den yüksek bir puan alıp memur olmak istiyorum. Sınavda 80 üzeri puan almamız gerekiyor. Bu imkanı sunduğu için üniversitemize teşekkür ediyorum." dedi. - "EKPSS'ye hazırlanan öğrencilerimize ayrı bir özen gösteriyoruz" Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, engelli öğrencilerin eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Üniversitede aktif şekilde faaliyet gösteren engelli öğrenci topluluğu ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin destekleriyle çalışmaların çeşitlendirildiğini ifade eden Şevli, şunları kaydetti: "ÖSYM tarafından yapılan EKPSS sınavına yönelik hocalarımızın katkılarıyla ücretsiz EKPSS kursu başlattık. Eğitmenlerimiz gelecek yıl yapılacak sınava öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlayacak. Engelli öğrencilerimize yönelik dil eğitimleri de veriyoruz. Üniversitemizin 'Engelsiz Kampüs' projesi kapsamında önemli adımlar attık. Yükseköğretim Kurulu tarafından 13 birimimiz 'Turuncu Bayrak' ödülüne layık görüldü. Kampüsümüzdeki tüm binaları engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim Fakültemizin Özel Eğitim Bölümü, Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasında 7. sırada yer alıyor. Öğrencilerimizin hayallerine ulaşmalarını sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle EKPSS'ye hazırlanan öğrencilerimize ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların meslek sahibi olabilmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz."