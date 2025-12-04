Habertürk
        VEDAŞ ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        VEDAŞ ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı
        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, zorlu kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde enerji arzında aksama yaşanmaması için tüm tedbirler alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, önleyici bakım faaliyetleriyle arıza oluşturmayan ancak potansiyel risk taşıyan şebeke elemanlarını yenilediklerini söyledi.

        Şebekeleri mevsimin olumsuzluklarına karşı daha dayanıklı hale getirdiklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

        "Kışa hazırlık eylem planımız kapsamında 15 bin 799 kilometre uzunluğundaki elektrik hattımız ile 7 bin 107 dağıtım transformatöründe detaylı taramalar gerçekleştirdik. Bu taramalar sonucunda ihtiyaç duyulan lokasyonlardaki 2 bin 371 kilometrelik hattın yanı sıra 2 bin 185 dağıtım merkezi ve dağıtım transformatöründe bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandık. Şebekemizi güçlendiren yeni tesisler inşa ettik. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hatlarda izolasyon çalışmaları yaptık. Şebekemize temas eden ve kar yükü nedeniyle devrilme riski taşıyan ağaçların budama işlemlerini mümkün gerçekleştirdik."

        Kışın 750 personelin 165 araçla görev başında olacağını ifade eden Acar, "Ekiplerimizin kış şartlarında müdahale kabiliyetini artırmaya ve iş güvenliği pratiğini geliştirmeye yönelik eğitimlerimizi tamamladık. Paletli kar araçlarımız, kar motorlarınız, pikap ve arazi araçlarımızın bakımlarını tamamlayarak tüm ekipmanlarımızı kış şartlarına hazır hale getirdik. Olası arıza durumlarında hızlı bir şekilde enerji sağlayabilmek için mobil trafolarımız da hazır durumdalar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

