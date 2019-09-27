Van'da sığınakta PKK'lıların yaşam malzemeleri ele geçirildi 

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Derov ve Nenehatun mezralarında operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
VAN
28 Eylül 2019 Cumartesi
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