Gönüllü kahramanlar eğitimlerini tamamladı

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2019 faaliyet planı kapsamında ‘UMKE Temel Modül Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Düzenlenen sertifika programında konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen 5 günlük eğitime Ağrı, Muş, Hakkari, Bitlis ve Van’dan 24 kişinin katıldığını söyledi. UMKE eğitmenleri tarafından teorik dersler ve sahada vaka çalışması eğitimleri, genel afet bilgisi, psikososyal durumlar eğitimi, afet ve tıbbi müdahale bilgisi, temel kampçılık konularında dersler verildiğini ifade eden Sünnetçioğlu, “23 Ekim 2011 yılında meydana gelen 7.2'lik depremin üzerinden 9 yıl geçti ve Van’da yaşanan deprem halen konuşulmaktadır. Dün de İstanbul’da deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Allah bizlere tekrardan büyük afetler yaşatmasın diyorum. 2011 yılında Van’da yaşanan iki depremde ve ardından yardımların bölgeye ulaştırılmasından vatandaşlara dağıtılmasına, çadır eksikliğine kadar pek çok konuda çeşitli sıkıntılar yaşanırken, sağlık alanında hiçbir sorun yaşanmaması dikkat çekti. Bu da sizlerin almış olduğu eğitimlere bağlıydı” dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, doğrudan SAKOM adını verdikleri bir acil müdahale merkezleri olduğunu belirterek, “Bu merkezin telekomünikasyon imkanları çok geniş. 24 saat arkadaşlarımız burada da hizmet vermekteler. Derhal haberleşme başlıyor. Mesela Van UMKE ekibine hazır olun denildiği zaman bir kişi beş kişiye haber vererek toparlanıyorlar. 1 saat içerisinde tüm ekipmanlarıyla yola çıkmak üzere hazır hale geliyorlar. Bu arkadaşlarımız sadece talimatla hareket eden insanlar olmadıkları için, gönüllü olarak çalıştıkları ve çok da iyi eğitim almış insanlar oldukları için malzemeler evlerinde de var ve derhal harekete geçebiliyorlar. Çevre illerden hareket 1 saat bile sürmüyor. Daha çabuk intikal edip, çalışmalara başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

400 UMKE personelleri olduğunu söyleyen Sünnetçioğlu, “Bunlar sağlık profesyonelleri, ama gönüllü insanlar. Gittikleri yerlerde ne tür sıkıntıların olabileceğini biliyorlar, ruhen hazır ve tahammüllüler. Sizlerde bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla afet durumunda yer alarak kendini yetiştirmeye ve hazırlamaya devam edeceğinizden kuşkumuz yok. Bu anlamda eğitimlerin sizler açısından da faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca burada Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bize vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

5 günlük eğitimin sonunda UMKE gönüllülerine katılım sertifikası verildi.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

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