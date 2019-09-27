Van’da 6 okul ‘Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi’ almaya hak kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Anadolu imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında uygulanan Kalite Takip Sistemi (KTS) sonuçlandı.

Genel müdürlükçe yapılan 20182019 eğitim öğretim yılı değerlendirmeleri sonucunda Van ilinde 6 ay boyunca yapılan Kalite Takip Sistemi (KTS) sürecinde başarı elde eden 6 okul, Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri/Ortaokulları Vizyon Belgesi bağlamında eğitim ortamları ve fiziki imkanlar, öğretmenler ve eğitim yöneticileri mesleki gelişimi, akademik gelişim, kariyer planlama ve üniversiteye hazırlık çalışmaları, öğrencilerin mesleki gelişimi, değerler eğitimi, bilim, sanat, spor ve sosyal kültürel etkinlikler, okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulamalar, projeler ile izleme ve değerlendirme alanlarında 20182019 eğitim öğretim yılında 6 aylık Kalite Takip Sistemi (KTS) süreci tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucunda Erciş Şehit Halil Hamuryan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Edremit Memursen TOKİ M. Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Gürpınar İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Muradiye Bendimahi Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. Edremit Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü olurken, Gevaş Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ise beşinci oldu.

Van’da dereceye giren okul yöneticilerine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Metin Ermiş tarafından Okul Kalite Takip Sistemi Başarı Belgesi takdim edildi.

Okul yöneticilerini gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan ve başarı belgesi takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, başarılarının devamını diledi.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

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