Bakan Dursun’dan Edremit’e destek sözü

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Edremit’te yapılacak olan yatırımları görüşerek, fikir alışverişinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, akşam saatlerinde ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile yemekte bir araya geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın da katıldığı gecede Bakan Dursun, Başkan Say’dan Edremit ile ilgili bilgiler aldı. Sohbet havasında geçen yemekte Edremit’te yapılacak olan yatırımların da konuşulduğu gecede Başkan Say, turizm bölgesi olan Edremit için destek istedi. Edremit’in önem arz eden öncelikli konularıyla ilgili gerekli çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Bakan Dursun’a Başkan Say, gece sonunda Edremit’in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği’nin bulunduğu tabloyu hediye etti.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

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