Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van ve Çatak ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez ve Kulaklı Orman Baykuş’u tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kerkenez ve Çatak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş’u, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

GÜNEŞ 05:52

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.