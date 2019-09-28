Van’da 26 çocuk ailelerin desteği ile ikna edilerek örgütten kurtarıldı

Van’da aileler devlete duydukları güven ile çocuklarının ikna edilip PKK terör örgütünden kaçarak kurtulmasını sağlarken, 26 çocuk ailelerin desteği ile ikna edilerek örgütten kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaptığı bombalı saldırı ile sivil Kürt halkını katleden, 7 kişiyi şehit edip 10 kişiyi yaralayan PKK/KCK terör örgütünün çöküş süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Çeşitli yollar ile PKK/KCK terör örgütüne katılan gençlerin aileleri çocuklarını terör örgütünden kurtulmasını istiyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile aileler dayanışma içeresinde ikna çalışmaları yürütüyor. Yapılan ikna çalışmaları sonucunda çocukların PKK/KCK terör örgütünden ayrılmaları sağlanıyor.



“İkna çalışmaları devam ediyor”

2014 yılında Van’ın Saray ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK’ya katılan bir örgüt mensubu daha ikna edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla, ailesi ve kendisi ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 terör örgütü mensubunun 25 Eylül 2019 tarihinde ŞırnakSilopi Habur Sınır Kapısı’ndan teslim olması sağlandı. İkna çalışmaları ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan operasyonlar, halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.



“Van’da 9 ayda 26 çocuk ailelerine kavuşturuldu”

2019 yılında 9 aylık süre içerisinde yapılan ikna çalışmalarına ailelerin destek verdiğini belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızca yürütülen ikna çalışmalarına aileler büyük destek veriyor. Bu kapsamda yapılan ikna çalışmaları ile 2019 yılında 26 BTÖ mensubunun teslim olması sağlandı. Çeşitli yollar ile çocuklarını bölücü terör örgütüne kaptıran ailelerin desteği ile 26 çocuğumuz ikna edilerek ailelerine kavuşturuldu. İkna çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten güvenlik kuvvetlerimize ve destek olan ailelere teşekkür ederim” dedi.

VAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:31

GÜNEŞ 05:52

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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