Van’da “5’inci Van Balığı Festivali”ne yoğun ilgi

Van’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında “5’inci Van Balığı Festivali” gerçekleştirildi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen ‘5’inci Van Balığı Festivali’nde, katılımcılara inci kefali ve ayran aşı ikram edildi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Edremit Belediyesince desteklenen festival, yoğun ilgiyle karşılandı. Festivale katılanlar, balık yiyebilmek için uzun kuyruklar oluştururken, kurulan yer sofrasında ise Van balığı yemenin tadını çıkardı. Van’da düzenlenen fuarda ek olarak, bu tür festivallerin düzenlenmesiyle yöreyi daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren vatandaşlar ise, tadı oldukça lezzetli olan Van balığının da iyi tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Yoğun ilgi gören festivalde yaklaşık bir ton balığın 4 bin insana dağıtıldığı belirtildi.

VAN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:32

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