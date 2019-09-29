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Tuşba Belediyesi fuara damgasını vurdu

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi, bu yıl düzenlenen '10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' ile '3. Uluslararası BatıAsya Turizm Araştırmaları Kongresi'ne damgasını vurdu.

Tuşba Belediyesi fuara damgasını vurdu

Van’ın Tuşba Belediyesi, bu yıl düzenlenen ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ ile ‘3. Uluslararası BatıAsya Turizm Araştırmaları Kongresi’ne damgasını vurdu.
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, fuarda açılan stant; katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları, kilim dokuma ve filografi gibi onlarca kursa katılarak hem meslek öğrenen hem de aile bütçelerine katkıda bulunan kursiyerlerin el emeği göz nuru bir birinden güzel olan eserleri, turizm ve seyahat fuarının ruhuna uygun bir şekilde sergilendi. Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı geleneksel Van Evleri’nin maketi, yöresel kıyafetler, el işi gibi yok olmaya yüz tutan yüzlerce eserin yer aldığı ve insanı geçmişe götüren standı gezen ziyaretçilere belediye personelleri tarafından Van’ın meşhur otlu peyniri ve tandır ekmeğinden hazırlanan lokma ikram edildi.
Tuşba Belediyesi tarafından açılan standı; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile kurum ve kuruluşların daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu ile birlikte ziyaretçileri ağırlayan ve tanıtımda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, fuar boyunca yurt içinden ve yurt dışında gelen binerce insanın stantlarını ziyaret ettiğini söyledi. Tuşba ilçesi ile Van’ı ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için en güzel yerde stant açtıklarını kaydeden Başkan Akman, Tuşba’nın kültür ve turizmin başkenti olacak kadar doğal zenginliklere sahip olduğunu ifade etti. Başkan Akman, “Bizler de Tuşba Belediyesi olarak bu güzel günlerde kültürel ve doğal güzellikleri halkımıza göstermek adına standımızı açtık. Standımıza yerli ve yabancı misafirlerimizden çok büyük ilgi oldu. Tüm ziyaretçilere şahsım ve Tuşba Belediyesi adına kendilerine şükranlarımızı sunarız” dedi.

VAN

29 Eylül 2019 Pazar

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